Was für ein stolzer Betrag! Der Zonta Club Ulm-Donau widmet insgesamt 17 000 Euro dem guten Zweck. Jetzt war offizielle Spendenübergabe. Der Löwenanteil von 10 500 Euro stammt von der persönlichen Sammelaktion eines Clubmitglieds und kommt Lacrima, dem Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche der Johanniter zugute. Lacrima unterstützt Familien kompetent und einfühlsam beim Trauern – etwa durch regelmäßige Treffen oder gemeinsame Unternehmungen. Die restlichen 6500 Euro sind der Erlös aus der „Spatzenaktion“ am Schwörmontag, bei der Zonta Ulm-Donau auf Bestellung süße Hefe- und Laugenspatzen frei Haus geliefert hat. Das Geld geht an das Ulmer Projekt gegen Altersarmut bei Frauen. Der Begriff „Zonta“ kommt von den Sioux und bedeutet soviel wie „ehrenhaft handeln, vertrauenswürdig und integer sein“. Der gleichnamige Zonta-Club ist einer der weltweit führenden Organisationen berufstätiger Frauen. Sein Ziel ist, die Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen zu verbessern. Dem Club Ulm-Donau gehören insgesamt 32 Frauen an, wobei die berufliche Bandbreite groß ist.