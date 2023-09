Am Sonntag bleiben immer wieder Besucher auf dem Weg in die Erbacher Badeanlage stehen und schauen zur Skateranlage davor. Da ist mal richtig was los. Um die 30 Skater rutschen mit dem Board oder den Achsen über Metallstangen und Stahlkanten von Betonklötzen, vollführen tollkühne Sprünge samt...