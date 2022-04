Alles begann mit sieben Erbacher Handwerkern. Die Männer schickten im Jahr 1722 ein Gesuch an die Regierung, um eine „Zunfft allhier auf- und einzurichten“. Wenig später erhielt die „Handwerksmeisterschaft zu Erbach an der Donau in Vorderösterreich“ einen positiven Bescheid aus der damali...