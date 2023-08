Sie war nur kurz weg: Am Montag hat eine 47-Jährige ihr Auto in der Ehinger Straße in Ulm geparkt und hatte es laut Polizei nicht abgeschlossen. Als sie kurze Zeit später zurückkam, war ihre Handtasche samt Handy gestohlen worden. Allzu lange dauerte die Freude des Diebs über seine Beute allerdings nicht. Denn die Frau ortete ihr Handy, das in der gestohlenen Tasche war. Außerdem verständigte sie die Polizei.

Hand samt Dieb in Bus

Wie sich herausstellte, war das Handy samt seines Diebs in einem Bus: Die Polizisten nahmen den Verdächtigen dort fest. Der 39-Jährige hatte nicht nur das Mobiltelefon und andere Gegenstände aus der Handtasche bei sich, sondern auch eine geringe Menge Drogen. Der Mann wird nun angezeigt: wegen Diebstahls und dem Besitz von Betäubungsmitteln.