1. Testfläche in der Fischergasse: Neues Pflaster für mehr Barrierefreiheit und Komfort

Das Fischerviertel in Ulm ist Aushängeschild der Stadt. Die Blau fließt durch die kleinen Gassen, die Häuser sind malerische Altbauten, am Ufer wiegen die Trauerweiden an einem schönen Sommertag sanft im Wind. Doch ein Problem des Idylls: das Kopfsteinpflaster. Jeder, der mit dem Rad mal durch das Viertel gefahren ist, weiß: Es schüttelt und rüttelt. Rollstuhlfahrer wissen das vermutlich noch besser.

Dem soll jetzt ein Versuch der Stadt Abhilfe schaffen: In der Fischergasse, kurz vor dem Saumarkt, liegt auf einem schmalen Streifen ein neues Pflaster. Das schöne, aber gewölbte und damit rumpelige Kopfsteinpflaster, das sonst überall das Fischerviertel prägt, wurde auf diesem Stück ersetzt – auch durch Kopfsteinpflaster, aber abgeflachtes. Genauere Informationen gibt es in diesem Artikel:

2. Immobilienpreise in Ulm sinken

Grund zur Freude bei Häusle-Sucherinnen und Suchern: Wohnungen in der Doppelstadt werden günstiger. Energetisch sanierte Objekte erzielen aber immer noch Spitzenpreise. Genauere Informationen finden Sie in diesem Artikel:

3. Mehr Spielraum für Kommunen: Hoffnung auf Tempo 30 in ganz Ulm

Erst vor kurzem hat die SÜDWEST PRESSE über die Poser- und Raserszene in Ulm berichtet. Jetzt vielleicht eine Meldung, die etwas Hoffnung gibt: Die Kommunen sollen mehr Spielraum bei Geschwindigkeitsbegrenzungen bekommen. Damit ist ein Tempolimit von 30 km/h in Ulm greifbarer geworden. Auch wenn es vermutlich noch seine gute Zeit dauern wird. Alle genauen Informationen finden Sie hier:

4. Kita-Plätze und Tagesmutter-Plätze frei

Platznot bei der Kinderbetreuung? Nicht in Ulm und schon gar nicht bei den Tagesmüttern. Wer für sein Kind derzeit eine Betreuung sucht, hat bei der Tagespflege in Ulm gute Chancen. Hingegen warten zwar Ulmer Kinder auf Plätze in Kitas, doch es gibt keinen Engpass, sagen Zuständige. Ukrainische Kinder werden ebenfalls versorgt. Alle weiteren Informationen finden Sie im unten verlinkten Artikel:

5. Eltern haben Anspruch auf Ganztagesschule für ihre Kinder

Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Eltern von Grundschülern einen Anspruch, dass ihr Kind an einer Ganztagsschule lernt. In Ulm wird es deswegen von September an zwei Pilotprojekte geben. Kinder, die in die erste Klasse kommen, sollen dort nicht nur betreut, sondern ordentlich gefördert werden.

Alle Details in diesem Artikel:

6. „Sexbomb“ schallt durch Wiblinger Klosterhof

Zum Abschluss noch eine Nachricht für alle Musikfans: Der Superstar Tom Jones begeisterte am Mittwochabend (21.06.2023) beim Open Air im Wiblinger Kloster. Um es in den Worten unseres dort anwesend gewesenen Kultur-Redakteur auszudrücken: „Er ist eine lebende Legende, was man freilich schnell dahinsagt, aber wer mehr als 100 Millionen Platten verkauft hat, von Queen Elizabeth selig zum Ritter geschlagen worden ist und mit 83 (!) noch auf die Bühne geht – also bitte, wie sollte man Tom Jones anders bezeichnen?“

Alles zum Auftritt des „Tigers“ in Wiblingen finden Sie hier: