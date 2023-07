Unsere „good news“ der Woche: Die Nachfolge eines beliebten Modegeschäfts ist gesichert, ein Ulmer und sein Oldtimer kommen groß raus und die besten Nachwuchs-Hacker sind im Roxy. Alles Wichtige zu den „good news“ finden Sie hier.

1. Kolibri-Modegeschäft findet Nachfolgerin

Bunt und fröhlich geht es zu, in dem großzügigen Laden direkt am Judenhof. Und das soll auch so bleiben, wenn am 1. Juli die neue Eigentümerin Sabrina Heer-Schöll mit ihrem Mann Patrick Heer die Geschäfte übernimmt. Das Geschäft am Judenhof gibt es seit mehr als 40 Jahren. Jetzt übergibt die Gründerin an eine neue Eigentümerin. Was die neue Chefin dazu sagt, erfahren Sie im unten verlinkten Artikel.

2. Das Neu-Ulmer Kult-Lokal Stephans-Stuben hat neue Pächter gefunden

Es riecht nach frischer Farbe und Holz. Gerade wird im Gastraum mit den hohen, stuckverzierten Decken gestrichen. Die Tische sind noch schützend mit Folien abgeklebt – aber nicht mehr lange.

Jahrzehntelang wurde das Neu-Ulmer Feinschmecker-Lokal Stephans-Stuben vom Ehepaar Pfnür geführt. Nun geht es einer neuen gastronomischen Zukunft entgegen.

Was das Ehepaar dazu sagt und alle Infos, finden Sie im unten stehenden Artikel.

3. Ein Ulmer und sein BMW kommen groß raus

Der Lack ist alpinweiß, die Sitzbezüge sind farngrün: Am 1981er-BMW von Peter Liptau aus Ulm ist fast alles im Originalzustand. Die Geschichte von Auto und Halter hat es nun in ein Oldtimer-Magazin geschafft. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie hier:

4. Was die besten Nachwuchs-Hacker im Roxy machen

Noch bis Donnerstag testen 24 Nachwuchs-Hacker in Ulm ihr Können. Warum deshalb niemand Angst vor einer Cyber-Attacke haben muss, erfahren Sie in diesem Artikel:

5. Das Albgärtle in Lonsee beherbergt eine neue Kulturbühne

Gute Nachrichten aus der Region! Schauspieler, Musiker und Autoren bekommen eine Spielstätte, das Reparaturcafé einen Ort zum Arbeiten, Passanten eine Einkehrmöglichkeit: Und all das im Albgärtle in Lonsee. Alle Informationen rund um das Café finden Sie hier: