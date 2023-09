Der verkaufsoffene Sonntag, 3. September, in Neu-Ulm ist etwas für Superhelden. Captain America, Spiderman, Black Panther, Captain Marvel und Black Widow sind an diesem Sonntagnachmittag in die Glacis Galerie gekommen, um kleine, große und ziemlich große Kinder glücklich zu machen.

Als es um 14 U...