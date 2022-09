Für Kunden wird es unbequemer in der Glacis-Galerie, zumindest zeitweise. Um Energie zu sparen, schaltet das Neu-Ulmer Einkaufszentrum in den Randzeiten seine insgesamt 16 Rolltreppen ab. Von 7 bis 10 Uhr am Morgen und ab 20 Uhr am Abend müssen die Besucher mit den Treppenstufen oder mit dem Aufzu...