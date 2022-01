Eine junge Frau ist am ­Montagabend am Ulmer Hauptbahnhof von zwei Männern angegriffen, zu Boden geworfen und getreten worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Kör­per­verletzung gegen drei Tatverdächtige. Auch gegen eine Frau, die sich an der Gewalttat nicht aktiv beteiligt, sie ab...