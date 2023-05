Völlig außer Rand und Band war eine Gruppe von Jugendlichen am Sonntagabend, den 30. April 2023, in Nersingen. Zwei Menschen sind durch sie in der Nacht auf den 1. Mai durch Schläge verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatten die zwei Zeugen einige der Jugendlichen zunächst gegen 22 Uhr beobachtet, wie sie in der Ulmer Straße auf einem Supermarktparkplatz mutwillig ein Rolltor beschädigten.

Jugendliche eskalieren in Nersingen - Schläge und Messer gegen Zeugen

Als die Jugendlichen bemerkten, dass sie von den beiden Zeugen beobachtet wurden, rannte die aus etwa 20 Personen bestehende Gruppe weg. Kurz darauf trafen die beiden Zeugen laut Polizei auf einer Veranstaltung in der Gemeindehalle in Nersingen erneut auf einen Teil der Gruppe und stellte die jungen Leute zur Rede. Es kam zum Streit - einer der Jugendlichen schlug mit der Faust zu. Kurze Zeit später zückte einer ein Messer und bedrohte damit die Zeugen.

Polizei nahm Jugendliche in Nersingen in Gewahrsam

Die Polizei traf – dank der detaillierten Personenbeschreibungen – einen Teil der Gruppe im Umfeld der Veranstaltung an und nahm die Jugendlichen in Gewahrsam. Die Beamten übergaben sie später auf der Dienststelle ihren Eltern. Beide Zeugen erlitten bei dem Vorfall Verletzungen im Gesicht.