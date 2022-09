Silke Müllers Kind ist heute 25 Jahre alt. An die Geburt in der Uniklinik Ulm erinnert sich die 49-Jährige gut. Allerdings nicht, weil das Erlebnis so schön war. „Im Kreißsaal wurde mir gesagt, ich darf nicht pressen“, erzählt die Frau aus dem Alb-Donau-Kreis. Man habe ihr wehenhemmende Mit...