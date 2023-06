Jedes Jahr erleiden rund 300 000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt. Dann entscheidet vor allem die Zeit, ob und welche langfristigen Folgen der Betroffene davonträgt. Bei einem akuten Herzinfarkt kommt es nach Mitteilung der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales zu einem Verschluss in einem der Herzkranzgefäße. Gelingt es nicht, das Gefäß schnell wiederzueröffnen, sterbe Herzgewebe unwiederbringlich ab. Dies könne zu einer Herzschwäche oder gar zum Tod führen.

Viele kommen zu spät zum Arzt

„Ich habe in den letzten zwei Jahren feststellen müssen, dass viele Patienten bei diffusen Herzbeschwerden oft zu spät in unsere Klinik kommen. Dies hat zur Folge, dass bei einem Teil der Patienten durch die verspätete Intervention die aus der Erkrankung resultierenden Dauerschäden am Herzmuskel mit allen unliebsamen gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr behoben werden können“, wird Professor Sinisa Markovic, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie, in der Mitteilung zitiert. Daher habe das kreiseigene Unternehmen eine Aufklärungskampagne gegen Herzinfarkte initiiert, deren Schirmherrschaft Landrat Heiner Scheffold übernommen hat. Unterstützt wird die Kampagne demnach auch von der Deutschen Herzstiftung.

Vortrag in Blaubeuren

Am Mittwoch, 14. Juni, ab 19 Uhr hält Markovic zudem einen Vortrag in der Stadthalle in Blaubeuren, in dem er beispielsweise erklärt, wie man bei Brustschmerzen richtig reagiert. Zudem spricht er über Faktoren, die einen Herzinfarkt begünstigen und wie man das verhindern kann. Der Eintritt ist frei.