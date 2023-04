Die ersten toten Vögel in der Region waren am Plessenteich bei Gerlenhofen entdeckt worden, nun gibt es auch im Landkreis Alb-Donau einen Fall der aktuell grassierenden Geflügelpest: Wie das Landratsamt am Donnerstagabend mitteilt, war eine bei Dietenheim gefundene Lachmöve mit schweren Krankheit...