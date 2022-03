Die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine ist in der Ulmer Region groß. Menschen stellen Wohnraum für Familien aus dem Kriegsgebiet zur Verfügung, helfen den Ankommenden wo immer es geht. Dabei entstehen regelmäßig Fragen und Unsicherheiten. Wir haben Antworten zusammengetragen.

Darf man Geflüchtete aus der Ukraine privat aufnehmen?

Ja. Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, dürfen mit ihrem Reisepass visumsfrei in die EU einreisen. Das gilt auch für Menschen, die keine ukrainischen Staatsangehörigen sind. Ein langwieriges Asylverfahren ist nicht notwendig, die Geflüchteten dürfen wohnen, wo sie möchten. Laut dem Landratsamt Alb-Donau gilt das auch dann, wenn die Personen – etwa für den Bezug von Sozialleistungen – eine Aufenthaltserlaubnis beantragen.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Menschen aufnehmen möchte?

Im Alb-Donau-Kreis sollen sich Menschen, die Geflüchteten Wohnraum bereitstellen wollen, direkt an die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten ihrer Stadt oder Gemeinde wenden. Der Landkreis Neu-Ulm hat auf seiner Website ein Online-Formular eingerichtet , mit dem freier Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet werden kann. In Ulm können freie Wohnungen über die Website der Stadt gemeldet werden.

Muss ich meinen Vermieter fragen, bevor ich Geflüchtete in der Wohnung aufnehme?

Vermieter dürfen Besuch in der Regel nicht untersagen. Wenn die Geflüchteten längere Zeit in einer Wohnung oder einem gemieteten Haus wohnen sollen, ist eine Erlaubnis des Vermieters oder der Vermieterin aber notwendig – solange es sich bei den neuen Mitbewohnern nicht um enge Familienangehörige handelt.

Ich besitze eine freie Wohnung. Kann ich die an Geflüchtete vermieten?

Ja, das geht. Damit die Miete übernommen wird, müssen sich Geflüchtete registrieren.

Wie hoch darf die Miete sein?

Es gibt Grenzen. Die Kosten für Miete und Nebenkosten werden auf Grundlage der Wohnfläche, der Anzahl der Personen und der Nebenkosten errechnet. Vier Personen auf 90 Quadratmetern können in Ulm bis zu 1000 Euro für die Miete bekommen. Allerdings wird jeder Einzelfall geprüft, sagt die Stadt Ulm. Für die Mieterstattung braucht man dort den „Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, den Mietvertrag (oder bei Zimmer Untermietvertrag mit Hauptmietvertrag) sowie eine ausgefüllte Mietbescheinigung.

Müssen sich Geflüchtete bei den Behörden melden?

Wer länger als 90 Tage bleiben will, umgehend eine Erwerbstätigkeit aufnehmen möchte oder Sozialleistungen benötigt, kann sich laut dem Landratsamt Alb-Donau an die zuständige Ausländerbehörde wenden . Alle geflüchteten Menschen aus der Ukraine werden dringend gebeten, sich registrieren zu lassen.

Welche Ausländerbehörde ist für Menschen aus der Ukraine zuständig?

Im Kreis Neu-Ulm ist die Behörde im Landratsamt zuständig, in Ulm die Ausländerbehörde der Stadt. Die Ausländerbehörde des Alb-Donau-Kreises ist für alle Geflüchteten im Kreisgebiet zuständig, die Außenstelle in Ehingen für Menschen aus den Gemeinden um Ehingen. Ausnahme sind die Stadt Ehingen und die Gemeinden Öpfingen, Griesingen und Oberdischingen. Wer dort wohnt, muss sich an die Ausländerbehörde der Stadt Ehingen wenden.

Müssen die ukrainischen Kinder in die Schule gehen?

Eine Schulpflicht greift in Bayern erst nach einem dreimonatigen Aufenthalt, in Baden-Württemberg sogar erst nach sechs Monaten. Trotzdem sollen die ukrainischen Kinder möglichst bald Bildungseinrichtungen besuchen, die Schulen bereiten sich darauf vor. Grundsätzlich ist die jeweilige wohnortnahe Grund- oder Mittelschule für die Beschulung zuständig. Bei fehlenden Deutschkenntnissen kommt auch der Besuch einer Deutschklasse in Frage, sofern dort noch Plätze verfügbar sind.

Auf der Webseite des Landkreises Neu-Ulm werden Ansprechpartner genannt, von der Grund- bis zur Berufsschule. Ansprechpartner im Alb-Donau-Kreis und in Ulm sind die Schulen vor Ort, allgemeine Fragen im Landkreis beantwortet Bildungsmanagerin Heike Heiß

Wie sieht es mit einem Kita-Platz aus?

Laut dem Landratsamt Alb-Donau steht geflüchteten Kindern aus der Ukraine ab dem ersten Lebensjahr ein Betreuungsplatz zu. Ansprechpartner sind die Kitas vor Ort. Auch das Landratsamt Neu-Ulm verweist auf die Angebote vor Ort. Die Kommunen prüfen wegen der ohnehin knappen Plätze verschiedene Möglichkeiten der Kinderbetreuung, wie Eltern-Kind-Gruppen oder offene Spieltreffs. Auch in Ulm melden sich Eltern direkt bei den Kindergärten.

Dürfen die Geflüchteten arbeiten?

Ja. Dafür benötigen aus der Ukraine geflüchtete Menschen, die beabsichtigen auf längere Zeit in der Region zu wohnen, eine Aufenthaltserlaubnis (siehe Antwort auf die Frage „Müssen sich Geflüchtete bei den Behörden melden?“).

Gilt der ukrainische Führerschein in Deutschland oder benötigen Geflüchtete einen neuen?

Alle Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine, die einen nationalen (ukrainischen) oder einen internationalen Führerschein besitzen, dürfen in der Bundesrepublik Deutschland Kraftfahrzeuge der Klassen führen, für die ihr Führerschein ausgestellt ist, soweit sie sich vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten. Laut dem Landratsamt Neu-Ulm ist es dafür nicht erforderlich, eine Übersetzung des ukrainischen Führerscheins mit sich zu führen.