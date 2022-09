Der Landkreis und die Kommunen seien bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen an der Belastungsgrenze angekommen. Das hat die Verwaltung in der Sitzung des Sozialausschusses des Kreistags am Montag mitgeteilt: Entlastung sei nicht in Sicht, im Gegenteil: „Die Zugangslage in Baden-Württemb...