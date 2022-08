Weil der Zustrom von Geflüchteten weiterhin hoch ist und die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises in absehbarer Zeit erschöpft sein werden, appelliert das Landratsamt Alb-Donau-Kreis an Vermieterinnen und Vermieter, freien Wohnraum zu melden. „Zusätzlich richtet das La...