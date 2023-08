Der Reisende habe sich offenbar nicht gut gefühlt, der am Dienstag (29.8.) am Ulmer Hauptbahnhof war. Nach Angaben von Denis Sobek, Sprecher der Bundespolizei in Stuttgart, wirkte der 45-jährige Mann wohl „leicht müde“, als er gegen 13 Uhr von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser habe den 45-Jährigen gefragt, ob er eine Schmerztablette brauche und ihm eine angeboten.

Nachdem der die Pille eingenommen hatte, fuhr er nach Hause, wo es ihm allerdings immer schlechter ging. Laut Sobek so schlecht, dass er per Notruf die Rettungskräfte alarmierte. „Der Mann musste für kurze Zeit auf der Intensivstation behandelt werden“, sagte Sobek weiter. Unter anderem auch deshalb, weil der Notarzt nicht wusste, um welche Substanz es sich bei der Tablette gehandelt hat – und daher deren Wirkung nicht abschätzen konnte. In Lebensgefahr befinde sich der Mann nicht mehr.

Sowohl Blut als auch Urin des 45-Jährigen werden laut dem Sprecher der Bundespolizei nun untersucht, um herauszufinden, um welche Stoff es sich gehandelt hat. „Das ist zum einen wichtig für die weitere Behandlung des Mannes, aber auch für unsere Ermittlungen.“ Sobek weist auch darauf hin, dass man von Fremden keine Tabletten oder andere Substanzen an- und einnehmen sollte: „Das muss noch nicht mal eine illegale Substanz sein, es könnte ja auch ein verschreibungspflichtiges Medikament sein, das Wechselwirkungen mit einem anderen hat.“

Um mehr über die Person herauszufinden, die am Dienstag dem 45-Jährigen die Tablette im Ulmer Hauptbahnhof gegeben hat, hofft die Bundespolizei auf Zeugen: „Vielleicht hat jemand das Gespräch zwischen den Beiden beobachtet oder sonst etwas mitbekommen.“