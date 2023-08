Spaghetti-Eis, Eiskaffee, Erdbeerbecher: Diese drei Klassiker sind es, die in der Eisdiele Dall‘ Asta von den Gästen am häufigsten bestellt werden. „Und auch Pistazie geht dieses Jahr sehr gut“, sagt Claudio Nestola. Der 42-Jährige führt die Eisdiele in der Neuen Straße in fünfter Genera...