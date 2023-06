Auch das Nachtleben spielt sich bei den sommerlichen Temperaturen wieder mehr draußen ab – doch auch bei privaten Feiern gibt es Grenzen, die ein Gastgeber einer Gartenparty in der Nacht zu Samstag (03.05.2023) wohl nicht akzeptieren wollte. Nachbarn hatten sich in einem Ulmer Stadtteil, den die Polizei in ihrem Bericht nicht nennt, gegen 1.40 Uhr über laute Musik beschwert – eine Streife des Polizeireviers Ulm-West sollte für Ruhe sorgen.

Polizeieinsatz bei Gartenparty in Ulm: Auch Gäste leisten Widerstand

Der Hausherr war damit aber laut der Mitteilung gar nicht einverstanden. Für kein Argument zugänglich, reagierte der 44-Jährige gegenüber den Polizeibeamten fortwährend mit Beleidigungen. Gäste solidarisierten sich mit dem deutlich angetrunkenen Gastgeber. Dazu, wie viele Gäste vor Ort waren, macht die Polizei keine Angaben. „Sichtlich vom Alkohol benebelt, war augenscheinlich die Einsicht für ihr Fehlverhalten und auch der Respekt gegenüber den Polizeibeamten komplett verloren gegangen“, wird der Vorfall weiter geschildert.

Ermittlungen und Bußgeld

Erst nachdem weitere zwei Streifen zur Verstärkung gekommen waren, gelang es den Beamten, die Ruhestörung zu beenden. Doch das Ganze hat noch ein Nachspiel: Gegen den Hausherrn wird jetzt wegen Beleidigung ermittelt. Da er zunächst nicht bereit war, seine Personalien anzugeben und sich weigerte, die Musik abzustellen, muss er auch deshalb mit einem Bußgeld rechnen.