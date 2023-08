Geöffnet ist die Messe am Samstag und Sonntag (12.8./13.8.2023) jeweils von 10 bis 18 Uhr und von 11 bis 18 Uhr. Wer Rat und Tat in Sachen Whirlpool braucht, wer seinen Garten verschönern will oder Tipps zur Gesundheit braucht, ist auf der Diga richtig.

Amüsante Händler, die Keramikreiben und Bam...