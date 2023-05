Tatjana Oravec will den Opfern des Ukraine-Kriegs ein Gesicht geben

Galerie Flurkunst in Langenau

Tatjana Oravec zeigt in der Galerie Flurkunst in Langenau 19 Bilder, die den Ukraine-Krieg zum Thema haben. Was auf den Kunstwerken alles zu sehen ist.