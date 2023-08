Schon länger ist bekannt, dass die Ulmer Gänstorbrücke in einem schlechten Zustand ist. 2024 soll sie abgerissen und dann neu gebaut werden. Wie die Stadt Ulm am Mittwoch mitteilt, sind zuvor aber noch Arbeiten an der bestehenden Brücke geplant: Zwei zusätzliche Hilfsstützen sollen errichtet w...