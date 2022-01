An der Erenlauh-Grundschule in Wiblingen beginnt die zweite große Pause um 11.15 Uhr, und exakt zu dieser Zeit steuert Zweitklässlerin Alina (7) mit ihren gleichaltrigen Freundinnen Neala und Raina das neue Klettergerüst an. Alina wirft die Jacke ins Kletternetz und zieht sich so daran hoch, da...