Um die Poller in der Friedrich-Ebert-Straße gab es schon politische Debatten. Sie trennen den Radstreifen auf der Innenstadtseite vom Fußgängerbereich ab, und die SPD sowie der ADFC meinen: Die Pfostenreihe steht an der falschen Stelle . Sie wäre am Fahrbahnrand sinnvoller, denn dann könnten kei...