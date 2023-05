Der Sommer hat lange auf sich warten lassen, doch seit ein paar Tagen ist es spürbar wärmer. Viele verbringen jetzt deutlich mehr Zeit draußen, mal mehr, mal weniger sportlich. Auf jeden Fall eignet sich das Wetter, um im Freibad Bahnen zu schwimmen, vom Zehner zu springen, sich Rutschen hinunterzustürzen oder sich einfach abzukühlen.

Die Freibadsaison dauert in der Regel von Mai bis September . Dementsprechend haben die meisten Bäder in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Neu-Ulm schon geöffnet. Wir haben zu allen Freibädern Öffnungszeiten und Anschriften in einer Karte übersichtlich dargestellt. Einfach mit der Maus auf eines der Schwimm-Symbole klicken und schon öffnet sich ein Fenster mit den wichtigsten Infos.