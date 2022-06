Es ist Sonntagnachmittag – und das Wetter zeigt sich von seiner Sonnenseite. Das Naubad in Langenau füllt sich so langsam. Geschätzt 1500 Badegäste verlassen sich jetzt darauf, dass in einer Notfallsituation ausreichend Rettungspersonal anwesend ist. Im Langenauer Bad ist das der Fall: Mehrere ...