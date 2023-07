Der Beurer Frauenlauf feiert Geburtstag. Am Freitag, 7. Juli, geht die größte Läuferinnenparty im „wilden Süden“ bereits zum 10. Mal über die Runden. Der Event ist mit 3500 vergebenen Startplätzen schon lange ausgebucht.

Gemeinschaftserlebnis steht im Vordergrund

Das Erfolgskonzept: Bei dem Sommerlauffest geht es nicht um schnelle Zeiten und den Wettkampfgedanken, sondern ausschließlich um das Gemeinschaftserlebnis, um Bewegung und ums Runden sammeln. Als Ansporn gibt es im Ziel pro gelaufener Runde entweder ein Glas Prosecco oder eine Kugel Eis. Zusätzlich bekommt jede Teilnehmerin ein hochwertiges Funktionsshirt im Jubiläums-Design aus recyceltem Material. Außerdem warten im Ziel eine schöne Kolibri-Tasche mit einigen tollen Überraschungen.

Zwei Starts entzerren Lauf

Damit es auf der Strecke nicht zu eng wird, sind wieder zwei Starts angesetzt. Die ersten 1750 Teilnehmerinnen legen beim dm-Lauf von 18.15 Uhr an los.

Für die restlichen Läuferinnen fällt der Startschuss beim Kolibri-Lauf um 19.45 Uhr. Die Strecke ist natürlich jedes Mal gleich lang. Der Rundkurs von etwa 1800 Metern schlängelt sich mitten durch die vielen kleinen Gassen in der Ulmer Innenstadt. Die Frauen können die Runde innerhalb von einer Stunde beliebig oft laufen, egal ob mit oder ohne Päuschen dazwischen. Start und Ziel sind auf dem Münsterplatz. Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, Handtaschen und Gepäckstücke im Stadthaus im ersten Stock in sicherer Obhut zu lassen und nach dem Lauf gegen Vorzeigen der Startnummer abzuholen.

Musik begleitet die Läuferinnen

Zwei Bands sind für gute Musik an der Strecke gebucht: Auf dem Judenhof spielen Head-Over-Heels (Rock, Pop) und bei der Münsterbauhütte Stay Naked (Rock).

Freie Fahrt für Teilnehmerinnen und Helfer: Dank der Unterstützung der Partner des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ können alle Teilnehmerinnen und auch alle Helfer kostenlos mit dem ÖPNV aus dem gesamten DING-Gebiet an- und auch wieder abreisen. Als Fahrschein gilt die Startnummer mit dem gekennzeichneten Kombiticket.



anmeldung. Die Anmeldung für den Frauenlauf 2024 beginnt unmittelbar nach dem Frauenlauf 2023 und die Startplätze sind wieder begrenzt auf 3500 Läuferinnen. Daher empfiehlt es sich, sich schnell anzumelden. Anmeldungen sind möglich ab Samstag, 8. Juli, unter www.ulmer-frauenlauf.de anmeldung.