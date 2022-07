Zuerst gab es nur eine Suppenküche in einem der Slums von Kampala. Zweimal in der Woche bekamen ein paar Kinder eine warme Mahlzeit. Das war vor 17 Jahren. Inzwischen ist die Zahl der Essen, die an Kinder und Jugendliche, aber auch an einige Erwachsene verteilt werden, auf nahezu 350 angestiegen. I...