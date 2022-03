Immer wieder schwillt das Dröhnen an und wieder ab: Über Ulm und Neu-Ulm finden am Montagmorgen nicht zu überhörende Flugbewegungen offenbar militärischer Maschinen statt. Ein Blick in eine gute App für Flugbewegungen zeigt: Über der Region wird offenbar mal wieder der Luftkampf geprobt.

Eine ...