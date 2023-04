Eine Zeitlang kamen pro Woche bis zu 70 Personen in Ulm an. Mit Bussen, in Pkw und aus den Erstaufnahmestellen im Land. Die Prognose der Verwaltung: Es könnten über den Winter mehr werden. Dies mit dem Hintergrund, dass Wohnraum und Unterkünfte immer mehr zur Mangelware werden. Aber wie ist die L...