Ulm ist nicht allein in die dieser Situation: In vielen Kommunen sind die Unterkünfte für Geflüchtete voll. Doch was passiert, wenn eine Kommune keine Plätze mehr hat. Wo gehen die Menschen hin?

Ulmer Gemeinderat wurde im Vorab informiert

