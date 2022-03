Am Ende geht alles ganz schnell. „Du hattest doch so eine Ferienwohnung in eurem Haus, ist da noch etwas frei?“, fragt mich die Bekannte aus Ulm. Weil die 60 Quadratmeter mit Küche und Bad ohnehin die nächsten Wochen leer standen, reagiere ich sofort mit einem knappen „Klar, gerne. Jederzeit...