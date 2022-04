Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom Verein Menschlichkeit Ulm sorgen für Abwechslung in der Kinderbetreuung für geflüchtete Jungen und Mädchen an der Flüchtlingsunterkunft am Mähringer Weg. An diesem Tag wurde an Fahrrädern geschraubt. © Foto: Volkmar Könneke