An die 1000 Menschen wollten in den Eisenbahnwaggon, 155 kamen rein, Natalia Bitkova und ihre drei Kinder gehörten zu ihnen. „Wir hatten Glück“, sagt die 41-Jährige, die die Flucht aus der Ukraine nach Deutschland geschafft hat. Sie will in Ulm leben, wo der Vater ihres ältesten Kindes und e...