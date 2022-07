Nach fünf Jahren Pause ist es wieder so weit: Das Ulmer Fischerstechen wird am 24. Juli und 31. Juli gefeiert. Diese Ulmer Tradition ist mehr als 500 Jahre als und alle vier Jahre begangen - wegen Corona war die Pause dieses Mal ein Jahr länger. Organisiert und durchgeführt wird der Brauch vom Ulmer Schifferverein, in dem die Nachkommen der alten Schiffer- und Fischerfamilien vereint sind.

Wir halten Sie in in diesem Artikel und auf unserem Instagram-Kanal auf dem Laufenden, was an den beiden Tagen in den Stadt los ist.

Fischerstechen 2022: Was wird geboten?

Das Turnier auf der Donau ist sicherlich das eigentliche Spektakel des Tages, doch damit beginnt das Fischerstechen nicht: Ein Festumzug an beiden Sonntagen markiert den Auftakt. Mitglieder des Schiffervereins ziehen in Tracht durch die Straßen, begleitet von drei Kapellen, deren Spieler ebenfalls in Trachten gekleidet sind. An mehreren Stationen werden Tänze aufgeführt, das Zuschauen ist kostenlos möglich. Am Nachmittag findet dann das Fischerstechen auf der Donau statt. Für dieses benötigt man Tickets, die an der Tageskasse erhältlich sind.

Am Samstag, 24. Juli, beginnt der Festumzug um 11.30 Uhr, das Stechen um 16.30 Uhr. Am darauffolgenden Sonntag, 31. Juli, startet der Festumzug bereit um 10.30 Uhr, das Stechen ist wieder um 16.30 Uhr.

Paare und Regeln beim Ulmer Fischerstechen

Das Stechen, das mit 2,80 Meter langen Speeren ausgetragten wird, erfolgt nach ganz bestimmten Regeln. Figuren aus der Ulmer Geschichte treten gegeneinander an, beispielsweise die Schwanenwirtin gegen Max Emanuel von Bayern, der Ulmer Spatz gegen den Ulmer Schneider, Krättenweber gegen die „Bollezei“. Der Brauch willl es, dass das Narrenpaar zuerst antritt.

Die Kontrahenten stehen mit ihren Speeren jeweils auf einer Zille und versuchen sich gegenseitig von dieser herunterzustoßen. Das Stechen erfolgt nach bestimmten Regeln , allgemein kann man aber sagen: Wenn ein Stecher „nass“ wird, hat er die Runde verloren.

Frauen findet man beim Fischerstechen im Übrigen nicht. Die einzigen zwei weiblichen Figuren werden ebenfalls von Männern dargestellt. Zum ersten Mal ist in diesem Jahr aber eine Zillenfahrerin dabei.

Fischerstechen in Ulm: Geschichte der Ulmer Tradition