Erleichterung bei den Veranstaltern von SUN Sportmanagement. Die Anmeldezahlen in diesem Jahr entwickeln sich wieder nach oben, das Interesse an den Events besonders von Firmen und Unternehmen aus der Region hat sich deutlich verstärkt. Für den AOK Firmenlauf am 24. Mai haben mehr als 100 Firmen knapp 2700 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Wobei damit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, denn Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor Startschuss direkt im Donaustadion möglich.

Frauenlauf am 7. Juli ist bereits ausgebucht

Nicht nur der Firmenlauf erfreut sich großer Resonanz. Großes Echo ruft in diesem Jahr auch wieder der Beurer Frauenlauf hervor: Er ist in seiner 10. Auflage am Freitag, 7. Juli, mit 3500 Anmeldungen bereits vorzeitig ausgebucht. Und für den Spartacour-Hindernislauf am Sonntag, 16. Juli, und den Einstein-Marathon am Sonntag, 1. Oktober, haben sich bereits über 1000 Teilnehmer registriert. „Wir sind am Ende des Tunnels angekommen“ freut sich Veranstalter Wolfgang Beck darüber, dass die Corona-Jahre nun wohl vorbei sind.

Doch zurück zum Firmenlauf. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr im Donaustadion. Die Strecke führt ca. 6,5 km durch die Friedrichsau rüber nach Neu-Ulm und auf Ulmer Seite wieder zurück (siehe Plan).

Als Favorit wird Thorben Dietz von der Firma Bantleon ins Rennen gehen, der bereits im vergangenen Jahr beim Firmenlauf als Erster die Ziellinie überquerte und im September dann beim Einstein-Marathon bei der Deutschen Halbmarathon-Meisterschaft gegen die nationale Konkurrenz einen überragenden 3. Platz erreichte.

Und wer hat die meisten Läuferinnen und Läufer zum Mitmachen animiert? Als größtes Team hat sich Seriensieger Team Teva mit mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet. Wobei festzustellen ist, dass dabei auch viele Teva-Runner aus fernen Gefilden mit dabei sind, die nur beim virtuellen Firmenlauf Kilometer sammeln. Insofern ist es durchaus spannend, welche Firma, bzw. welches Laufteam am Mittwoch bei Zielschluss gegen 20.40 Uhr die meisten Kilometer vor Ort gesammelt hat. Zu den Favoriten zählen dabei unter anderem die Laufteams von der Spedition Noerpel und von Rock‘n Woll.

Große Resonanz auf den virtuellen Firmenlauf

Auch am virtuellen Firmenlauf ist das Interesse sehr groß. Bis Montag hatten die Teilnehmer bereits mehr als 100 000 Kilometer gesammelt. Allen voran das Team von Teva, das seine Läuferinnen und Läufer auf der ganzen Welt mobilisiert hat. Das Sammeln von Kilometern ist bis einschließlich 23. Mai (12 Uhr) möglich gewesen, danach wurden die Portale zum Hochladen geschlossen. Doch damit ist noch nicht endgültig Schluss, denn danach kann am 24. Mai jeder noch ca. 6,5 km beim großen Finale im Donaustadion abräumen. Die dabei gelaufene Runde geht noch in die große Kombiwertung mit ein.

Info Weitere spannende Details, etwa zur Nachhaltigkeit mit Cool Running sowie Ergebnisse findet man unter

www.firmenlauf-ulm-neu-ulm.de