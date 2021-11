Eine böse Überraschung hat ein Balzheimer am Samstagvormittag erlebt: Er hatte die Asche aus seinem Ofen entfernt, und in einem Eimer in die Scheune gestellt. Die Asche war allerdings noch so heiß, dass sie sich laut Polizei entzündete und den Eimer sowie die Scheunenwand in Brand setzte.

