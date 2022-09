Die Württemberger Straße im Blaubeurer Gewerbe- und Handelsgebiet musste am Dienstagnachmittag gesperrt werden. An einem Lkw war gegen 13.40 Uhr ein Schlauch geplatzt, wodurch rund 50 Liter Hydrauliköl auf die Straße spritzten. Etliche Autos fuhren durch und verteilten so das Öl weiter.

Reinigun...