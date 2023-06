Immer wieder sind am Montagmorgen (26.6.) laute Sirenen in der Olgastaße zu hören: Offenbar sind ab kurz vor 8.30 Uhr viele Rettungsfahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Grund ist ein Großeinsatz in der Bahnhofstraße.

Die Feuerwehr Ulm teilt telefonisch mit, dass vor dem C&A gegenüber des Hauptbahnhofs ein unklarer Geruch festgestellt wurde. Woher der Geruch stammt, sei noch unklar, ein Notstromaggregat komme dafür infrage. Zuvor hätte ein Mensch den Notruf gewählt.

Eine Reporterin der SÜDWEST PRESSE berichtete, dass die Feuerwehr gegen 8.55 Uhr wieder abrückte. Womöglich ist der Einsatz schon wieder beendet.