Ein Feuerwehrwagen, dazu ein Notarzt- und ein Rettungsfahrzeug – am Montagvormittag (25.09.2023) blockierten Einsatzkräfte den Durchgang vom Münsterplatz, entlang an der ehemaligen Hallhuber-Filiale bis hin zur Lautengasse. Was hinter dem Einsatz steckte, teilte die Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Feuerwehr in der Ulmer Innenstadt: Drehleiter im Einsatz

Demnach handelte es sich um eine Personenrettung. „Die Feuerwehr war zur Unterstützung des Rettungsdienstes da“, hieß es von Seiten der Feuerwehr. Das sei kein ungewöhnlicher Einsatz: „Das ist eine ganz normale Taktik, wenn eine Person nicht durch das Haus geholt werden kann. Dann kommt die Drehleiter zum Einsatz.“

Wie lange der Einsatz dort am Eingang zur Hirschstraße dauert, war zum Zeitpunkt unserer Nachfrage noch unklar. „Genaueres erfahren wir später, die Kollegen sind noch vor Ort“, hieß es von der Feuerwehr.