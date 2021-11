731 geleistete Arbeitstunden in 17 Einsätzen: Das ist neuer Rekord in den Bilanzen der kleinen Balzheimer Feuerwehr. Vor allem die umfangreichen Hochwassereinsätze im Sommer hielten die 34 Aktiven auf Trab. Am 23. Juni, als in Unterbalzheim die Breite in der westlichen Ortslage und in Oberbalzhe...