Rauchentwicklung an der Fassade eines Hauses in der Neuen Straße in Ulm. Gegen 15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz ins Stadtzentrum aus. Genauer: an die Kreuzung zwischen Neuer Straße und der Zufahrt zur Fischerviertel-Tiefgarage. Lange zog sich der Einsatz nicht hin.

Staus in der Innenstadt

Um kurz nach 16 Uhr teilte die Feuerwehrleitstelle auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass der Einsatz vor dem Abschluss stehe. Zwischenzeitlich hatte die Straßenabsperrung für die Löscharbeiten für erhebliche Staus in diesem Bereich der Innenstadt geführt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Ob es Verletzte gab, ist aktuell noch offen.