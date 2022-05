Wurzeln und Frost sind in der Lage, Steine zu lösen. Am Drackensteiner Hang durchschlug ein Brocken sogar einen Fangzaun, Fachleute spannten daraufhin ein Schutznetz. Im Frühjahr 2023 geht es weiter auf einem 700 Meter langen Abschnitt an der A8. © Foto: Joachim Striebel