Verbal ausfällig wurde am Freitagmittag ein Mann in der Straßenbahn Linie 1. Er hat die Fahrerin der Bahn massiv beleidigt, die kurzerhand die Polizei rief. Über die Gründe für die verbale Auseinandersetzung konnte die SWU am Freitag keine Angaben machen. Die Bahn hielt wegen des Vorfalls gegen...