Mehr als 100 Fahrräder standen am Samstagvormittag auf dem Ulmer Marktplatz zum Verkauf: Zwei Mal im Jahr veranstalten die ADFC Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm hier einen Flohmarkt für gebrauchte Fahrräder. Der stößt regelmäßig auf großes Interesse – so auch in diesem Jahr: 71 der...