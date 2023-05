In Ulm ist am Mittwoch (24.5.) ein E-Bike gestohlen worden. Es war im Kellerraum eines Hauses an der Warndtstraße mit dem Vorderrad an einen Ständer angeschlossen. Nach Angaben der Polizei baute ein Unbekannter zwischen 11 und 13:30 Uhr das Rad aus und stahl den Rest des E-Bikes.

Doch der 41-jährige Besitzer hatte eine Idee, wie er sein Fahrrad wiederfinden konnte: mit einem Ortungsgerät, einem sogenannten Tracker. Einen solchen hatte er schon vorher an seinem E-Bike befestigt.

Diebstahl: Polizei empfiehlt Fahrradpass

Schnell war klar, dass sich das Fahrrad in einem Gebäude in der Olgastraße befand, dort stellte es die Polizei sicher. Ermittlungen laufen.

Die Polizei rät, sich einen Fahrradpass zu besorgen und dort alle wichtigen Daten eines Rads wie die Rahmennummer, den Eigentümer und die Modellbezeichnung einzutragen. Das helfe, um ein Fahrrad und die Diebe zweifelsfrei zu identifizieren.