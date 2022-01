„Es macht Spaß“, sagt Jonas Autenrieth. Nach 600 Kilometern im Kajak auf der kalten Donau ist er am Wochenende in Bratislava angekommen. „Heute war ein extrem schöner Tag mit Sonne und 11 bis 15 Grad“, berichtete er am Freitagabend. „Es gibt aber auch Tage, da macht es überhaupt keine...