Am letzten Augustwochenende 2023 ist in Ulm und Neu-Ulm wieder einiges los. Die größten Events in der Übersicht:

Die Events am Freitag, 25.08.23

Die Events am Samstag, 26.08.23

Schon am Nachmittag startet im Ulmer Kulturbiergarten Liederkranz das Afro Latino Festival „Bellas Artes“ mit Musik und Tanz unter freiem Himmel. Beginn: 15 Uhr, ab 23 Uhr geht’s mit der Aftershowparty im Club Frau Berger weiter.

Zweiter Tag des Burgbeben Open Air auf der Wilhelmsburg in Ulm: Ein Highlight ist der Auftritt der Ulmer Urgesteine Die Happy, die auch weit über Ulm hinaus bekannt sind. Einlass: 15.30 Uhr, Beginn: 17 Uhr; Tickets unter www.ulmtickets.de.

Bei der Ü30-Clubnacht im Rockside in Ulm wird auf zwei Floors zu 90er, 2000er und aktuellen Charts getanzt. Beginn: 22 Uhr.

Gleis Trance Nacht im Ulmer Club Gleis 44: Trance, Psytrance und Hardtechno führen die Clubgäste in besondere Sphären.

„We love 2000 and 2010er“ lautet das Motto des Abends im Ulmer M-Club: DJ Teejay weckt Erinnerungen an die vergangenen Jahrzehnte. Beginn: 23 Uhr.

„Ein explosives DJ-Set“ versprechen die Veranstalter von „Let’s Boogie & Party“ im Me-and-all-Hotel in Ulm. Die Boogie Twins legen Hip-Hop, Dancehall und Afrobeats auf. Beginn: 18 Uhr, Ende: 23 Uhr.

Die Events am Sonntag, 27.08.2023