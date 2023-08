Habt ihr am Wochenende schon was vor? Falls nicht, könnt ihr in Ulm auch spontan feiern gehen. Vom 4. bis 6.8. finden wieder jede Menge Events statt – mit dabei sind Club-Partys, Konzerte, das Festival auf der Wilhelmsburg und das Weinfest. Wir haben die wichtigsten Veranstaltungen für euch zusammengestellt.

Veranstaltungen am Freitag, 4.8.23

Zu Hip-Hop, R’n’B und Dancehall könnt ihr im Rules Club tanzen. DJ Ati legt auf. Los geht’s um 22 Uhr

Steht ihr auf Hip-Hop? Dann seid ihr im M-Club richtig, dort steigt eine passende Party unter dem Motto „Stay fresh". Beginn um 23 Uhr mit DJ Merzzy

Ihr steht auf Hardtechno, Hardgroove und Trance? Dann seid ihr im Gleis 44 richtig. Dort sorgen ab 22 Uhr sechs verschiedene DJs für eine heftige Party

Singer-Songwriterin Joya Marleen tritt ab 20 Uhr im Roxy-Biergarten auf. Eintritt frei

Im Liederkranz spielt ab 20 Uhr die Ska-Punk-Band Escandalos

Die Indie-Rock-Band Charlotte spielt ab 20 Uhr im Glacis-Park in Neu-Ulm

Internationales Kleinkunst-Festival im Gewölbe Neu-Ulm : Ab 20:30 Uhr spielt die Ulmer „70s Garage, Psych Pop"-Band Rainbowhead auf. Der Biergarten öffnet schon um 17 Uhr

Stürmt die Burg 2023: Auf der Wilhelmsburg spielt ab 19 Uhr die Flamenco-Fusion-Band Vientos Flamencos. Die Mitglieder kommen aus Spanien, Italien, Kolumbien, Argentinien und Frankreich. Um 21:30 Uhr folgt Elektro-Pop und Comedy mit Rian

Das Ulmer Weinfest hat von 17 bis 23 Uhr geöffnet

Veranstaltungen am Samstag, 5.8.23

Das Ulmer Hip-Hop Label Back 2 Black feiert im Rules Club seinen 14. Geburtstag. Mit dabei sind die DJs T Bright und Magic Flava, sie legen ab 23 Uhr auf

„Miracle Beats" gibt's im Gleis 44 auf die Ohren. Techno, House, Minimal und 90s legt DJ Dennis Berey ab 22 Uhr auf

Dance, R'n'B und Hip-Hop gibt's im M-Club – DJ Cusher legt ab 23 Uhr auf

Im Rockside findet ab 22 Uhr die überregional bekannte „Bi Homo Bi Hetero"-Party statt

Lust auf ein Konzert? Im Roxy-Biergarten spielt ab 20 Uhr die Psychedelic-Band Jamila & The Other Heroes Eintritt frei

Auf der Wilhelmsburg stehen wieder Konzerte an: Ab 19 Uhr spielt die Pop-Punkerin Katha Pauer, um 22 Uhr folgt die Synth-Rock-Band Nordir

Im Gewölbe Neu-Ulm geht es mit dem Kleinkunst-Festival weiter: Der Biergarten öffnet wieder um 17 Uhr, um 20 Uhr folgt ein „Zaubervarieté" mit fünf verschiedenen Künstlern

Das Ulmer Weinfest hat von 17 bis 23 Uhr geöffnet

Flohmarkt im Liederkranz ab 17 Uhr

Veranstaltungen am Sonntag, 6.8.23