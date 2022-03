Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Wie die Der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl ist der neue. Wie die Landeskirche berichtet , wurde er nach erneuter Nominierung mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit von 57 von 84 Stimmen am Samstag gewählt. Das Wahlergebnis wurde um 9.25 Uhr bekannt gebeben. Der Ulmer Dekan ist auf 10 Jahre gewählt.

Gohl war bereits am Donnerstag gemeinsam mit zwei weiteren Kandidierenden zur Wahl angetreten. Er war aber ebenso wie die anderen beiden wiederholt an der geforderten Mehrheit gescheitert. Er war dann am Freitagabend vom Nominierungsausschuss der Synode benannt worden. In ihm sind alle fraktionsähnlichen Gesprächskreise vertreten, die für die verschiedenen kirchlichen Interessengruppen stehen. Bereits vor der Synode galt Gohl als möglicher Kompromisskandidat.

Seine offizielle Einsetzung erfolgt am 24. Juli bei einem Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskriche. In diesem Gottesdienst wird auch der amtierende Landesbischof, Dr. Frank Otfried July, verabschiedet.

Glückwünsche vom Amtsinhaber und vom Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart

In der Mitteilung zur Wahl beglückwünscht July Dekan Gohl: „Ich gratuliere sehr herzlich und wünsche Gottes Segensgeleit. Ich freue mich, dass in den Herausforderungen und Veränderungsprozessen der nächsten Jahre mit Ernst-Wilhelm Gohl eine Person Verantwortung übernimmt, die gewillt ist, diese Prozesse mitzusteuern und mitzugestalten und dies im geistlichen Horizont des Auftrags der Landeskirche, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Gerne werde ich in den nächsten Wochen im Gespräch mit Herrn Gohl eine gute Übergabe vorbereiten.“

Auch Dr. Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, gratuliert Gohl zur Wahl. Das ökumenische Miteinander sei in Württemberg schon seit vielen Jahren eine gute Tradition, heißt es in einer Pressemitteilung der Diözese. Gohl sei als Dekan von Ulm und als Seelsorger mit den Sorgen und den Anliegen der Kirche bestens vertraut: „Den Menschen an ihren verschiedenen Lebensorten eine geistliche Heimat zu geben, dieses Anliegen teile ich gern mit ihm in ökumenischer Verbundenheit“, wird Fürst zitiert. „Als Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart freue ich mich auf die künftige geschwisterliche Zusammenarbeit mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und wünsche ihm Gottes Segen für sein Wirken.“

Gohl ist 58 Jahre alt und ist seit 2006 Dekan in Ulm. Er ist ausgebildeter Rettungssanitäter und studierte Theologie in Tübigen, Bern und Rom. Nach dem Vikariat an der Stadtkirche Böblingen hatte Gohl eine Pfarrstelle an der Stadtkirche Plochingen inne. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Seit 15 Jahren ist er Mitglied der württembergischen Landessynode als direkt gewählter Theologe des Wahlkreises Blaubeuren-Ulm.